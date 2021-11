Camila Queiroz é demitida pela Globo do elenco de ‘Verdades Secretas 2’

A atriz Camila Queiroz acaba de deixar o elenco de Verdades Secretas 2, segundo comunicado enviado à imprensa pelo Globoplay. Por “demandas contratuais inaceitáveis” motivadas por uma extensão no período de gravações, a empresa decidiu por demitir a intérprete da personagem Angel, uma das protagonistas da trama.

“A atriz Camila Queiroz não faz mais parte do elenco de Verdades Secretas 2, novela em exibição no Globoplay”, explica o comunicado. “Impactado pelos rigorosos protocolos adotados durante a pandemia, o período de gravação da obra, previsto para terminar no último dia 10, teve que ser ampliado por sete dias. Para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis.”

A novela seguirá em gravação sem a atriz, e cenas serão adaptadas para que a essência da história seja mantida. A rescisão do contrato sucede uma série de atritos entre Globo e Camila Queiroz, que havia assinado com a Netflix, sem a anuência da emissora brasileira, para a versão nacional do reality Casamento às Cegas. O acordo seria o bastante para afastar a atriz em definitivo, mas, por causa do atraso provocado pela pandemia no lançamento de Verdades Secretas 2, a empresa optou por emitir o chamado “contrato por obra”, em vigor até o final da trama.

Considerada “cria” da Globo, Camila Queiroz despontou na dramaturgia com a primeira leva de capítulos de Verdades Secretas, que bateu recordes de audiência na faixa das 23h, em 2015. No ano seguinte, continuou com Walcyr Carrasco em Êta Mundo Bom! – na pele de Mafalda, conheceu Klebber Toledo, com quem se casou em 2018 e co-protagoniza o reality da Netflix. Ela também participou de Rock Story e Pega Pega, de 2017, e Verão 90, de 2019.

fonte: Veja

