Câmeras registram cobra gigante em condomínio de Manaus

Um segurança se assustou ao se deparar com uma cobra gigante no muro de um condomínio de Manaus. Ele percebeu a aparição por meio das câmeras de segurança do local e divulgou o momento.

Os moradores do local contaram que a equipe de segurança trabalhava durante a madrugada, quando se surpreendeu ao ver o réptil aparecer na frente de uma das câmeras de segurança. A cobra gigantesca estava passeando enrolada pelo muro de ferro.

Surpreendido, o segurança do local gravou o momento com o celular. Ainda segundo os moradores, a cobra tinha cerca de 5 metros de comprimento.

O condomínio fica próximo a uma zona de mata e quando foi vista, o animal já estava saindo da área residencial e indo em direção ao mato. Após perceberem a presença do réptil, os seguranças alertaram o moradores do local.

A cobra era da espécie Jiboia-constritora, que é uma espécie grande e não peçonhenta, frequentemente mantida e reproduzida em cativeiro.

Na alimentação, costuma comer pequenos mamíferos, como os ratos, além de aves e lagartos que mata por constrição, envolvendo o corpo da presa e sufocando-a.

As informações são do G1.

