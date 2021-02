Câmeras de segurança registram momento em que jovem é assassinada no Novo Aleixo

Uma jovem identificada como Giselly Castro de Azev edo, de 24 anos, foi morta com cinco tiros na última terça-feira (2), por volta das 15h, em um mercadinho localizado na rua Bijogó, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. As informações são do Portal Manaus Alerta.

A Polícia teve acesso às câmeras de segurança da região para tentar localizar o suspeito. No vídeo divulgado, é possível ver que a vítima estava na esquina do mercadinho, no qual era dona, conversando com vizinhos. O autor do crime passa por ela, segue direto, depois volta e desfere diversos tiros na vítima que cai no chão.

Confira o vídeo:

Giselly chegou a ser socorrida pelos vizinhos e levada ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, localizado na Zona Leste, mas já chegou sem vida.

