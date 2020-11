Câmera registra tentativa de homicídio contra atendente de farmácia

Uma mulher não identificada, atendente de uma farmácia, foi alvejada com um tiro por um homem, que se passou por cliente, na tarde de sábado (7), nas proximidades da Avenida Autaz Mirim, Zona Leste de Manaus.

Em imagens registradas pela câmera de segurança da farmácia, um homem com um boné entrou no local se passando por cliente. Ele solicitou uma recarga de celular. Após receber a informação de que não seria possível atender o pedido, pois a máquina não estava funcionando, ele fingiu que ia embora do local, mas retornou e deu um tiro na atendente.

O homem fugiu logo após o crime e a mulher foi socorrida e levada a um hospital da cidade. As informações são de que ela passa bem.

FONTE: Em Tempo

Comentarios