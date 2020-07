Câmera regista queda de avião monomotor no interior de SC

Um avião monomotor caiu no centro da cidade de Guabiruba, em Santa Catarina, assustando moradores e deixando dois homens feridos. O acidente, que ocorreu na manhã deste sábado (25), foi registrado pelas câmeras de segurança de uma residência.

De acordo com boletim do Corpo de Bombeiros , os dois ocupantes do avião eram homens de 33 e 35 anos, que foram encaminhados ao hospital com suspeitas de traumas e hemorragias.

No vídeo, é possível ver o instante em que o avião atinge o muro das casas, caindo no local onde há poucos instantes uma mulher acabara de passar. Apesar do risco, nenhum transeunte foi atingido.

Os Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) também foi acionado. A área foi isolada.

