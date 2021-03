Câmera flagra pastor estuprando fiel durante oração

Um pastor foi preso em flagrante por estupro, no bairro do Telégrafo, em Belém. O crime ocorreu no último sábado (20), quando o suspeito foi à casa da vítima para realizar uma oração. As informações são do O Liberal.

Após à reza, ele realizou o estupro. Tudo foi filmado por uma câmera de segurança e viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (24).

De acordo com as imagens, o pastor e outros fieis oram em uma mulher. Eles giram e gritam pelo quarto em oração.

Um tempo depois, a filmagem mostra ele mantendo relações sexuais com a mulher, que não demostra reação. Em determinado momento, vítima tenta afastar, mas é detida pela força do acusado.

Segundo a Polícia Civil, o acusado foi preso em flagrante pelo crime de violência sexual mediante fraude, tento em vista que ele usava a justificativa de fazer orações para cometer os abusos. Ainda de acordo com a polícia, o jovem está agora à disposição da justiça.

O crime repercutiu na internet e assim que descobriram do abuso, familiares da vítima agrediram o acusado em vídeo divulgado nas redes sociais antes de acionarem a polícia. Nas imagens, o dito pastor confessa o crime e diz coloca a culpa no “diabo”.

De acordo com a Polícia Civil, o pastor foi preso em flagrante pelo crime de violência sexual mediante fraude, já que ele usava a justificativa de fazer orações para cometer o abuso. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito está agora à disposição da justiça.

Comentarios