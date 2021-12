Câmera de segurança registra momento em que empresário é assassinado no Parque 10

Na noite da última quinta-feira (2), o empresário Rafael Moura Cunha, 40, foi morto a tiros quando saía da empresa localizada na rua Perimetral 1, bairro Parque Dez, zona centro-sul de Manaus.

A polícia informou que o crime aconteceu no momento em que Rafael entrava no seu carro Volkswagen modelo Jetta com vidro blindados. Ele teria sido surpreendido neste momento pelo assassino que efetuou vários disparos na cabeça da vítima, que morreu na hora.

Uma câmera de segurança registrou o momento do crime e a polícia tenta descobrir as motivações do crime.

