Camarote desaba e deixa 22 feridos em show de Jorge & Mateus

FRANCA – No último fim de semana aconteceu o show da dupla Jorge & Mateus e Dennis DJ em Franca, interior de São Paulo. No entanto, uma tragédia acabou marcando o espetáculo que acontecia na região do Distrito Industrial, quando cerca de 22 pessoas ficaram feridas após parte de um camarote desabar.

Segundo informações do site ‘G1’, os feridos contaram que a estrutura balançava e não comportava a quantidade de pessoas no espaço. A suspeita é que o excesso de peso possa ter provocado o acidente.

Ainda segundo informações, os feridos foram socorridos pelo Samu e pelo Corpo de Bombeiros e foram levados para hospitais da cidade. O local foi interditado pela prefeitura. Um laudo de perícia deve apontar as causas do desabamento.

O Corpo de Bombeiros informou que o evento tinha autorização para realizar a festa.

Por meio de nota, a dupla Jorge & Mateus lamentou o acidente após o show. “Jorge & Mateus e toda a sua equipe lamentam o fato ocorrido, torcem para que todos os envolvidos estejam bem e aguardam posicionamento por parte do contratante e organizadores do evento”, escreveram.

Por NAM

