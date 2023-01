Calça de Harry Styles se rasga de novo durante show; veja a cena

EUA — Harry Styles está com um problema grave com o figurino durante os seus shows. Nesta semana, em apresentação em Inglewood, nos Estados Unidos, a calça do cantor se rasgou no palco.

Em dezembro do ano passado, o ex-One Direction teve um problema parecido em um show em São Paulo. A calça de Harry Styles também se rasgou na apresentação no Allianz Parque.

Nesta semana, o problema aconteceu durante a música Music For A Sushi Restaurant. Para aumentar a vergonha do britânico, na plateia estava a atriz Jennifer Aniston, por quem Styles já revelou ter um crush.