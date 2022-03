Caixa preta de avião que caiu no sul da China é encontrada

A caixa preta do avião que caiu em uma área montanhosa no sul da China, foi encontrada nesta quarta-feira (23). O equipamento foi encontrado bastante danificado e quase não foi reconhecido, afirma um funcionário da Administração de Aviação Civil da China (CAAC) em entrevista coletiva.

O voo do avião Boeing 737 com 132 pessoas, estava a caminho da cidade de Kunming, no sudoeste do país, para Guanghou, na costeira da China, quando perdeu o sinal repentinamente e a altitude. Boa parte do avião se desintegrou no momento do impacto. Não houve sobreviventes.

Segundo as autoridades, as causas do acidente ainda não foram determinadas e afirmam que as investigações devem demorar por conta dos graves danos a aeronave. Segundo a CAAC, durante o voo, o avião não respondeu as chamadas dos controladores aéreos.

A China Eastern reforçou as precauções, exigindo dois capitães seniores e um copiloto sênior em uma tripulação de três pessoas em alguns tipos de aeronaves, informou o jornal The Paper, apoiado pelo Estado. A China fez grandes avanços na melhoria dos padrões de segurança aérea nas últimas duas décadas, e o desastre de segunda-feira foi o primeiro grande acidente em doze anos.

As informações são do D24am.