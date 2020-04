Caixa deve criar 30 milhões de poupanças sociais digitais para auxílio emergencial

A Caixa deve criar 30 milhões de poupanças sociais digitais para pagar o auxílio emergencial. Para muitos brasileiros, é a primeira vez na vida que vão ter uma conta num banco.

A busca por informação sobre o auxílio emergencial de R$ 600 tem levado muita gente às agências da Caixa Econômica em todo país.

Os depósitos do benefício começaram esta semana para os inscritos no Cadastro Único que não têm conta na Caixa Econômica e também para quem não tem conta em banco nenhum, mas tem direito a receber esse auxilio. É o caso da dona Maria José, que é costureira e agora está sem trabalho: “você trabalha só mesmo para se manter. Por isso que eu não tenho conta”.

A Caixa Econômica criou a conta chamada poupança social digital. Vale para todos os que têm direito ao auxílio emergencial. Como ela é 100% digital toda a movimentação é feita pela internet, não adianta ir às agências.

A poupança digital é gratuita, não tem tarifa nem custo de manutenção. O acesso é feito virtualmente, por meio de um aplicativo chamado Caixa Tem, que você encontra na loja de aplicativos do seu celular.

Ao abrir vai aparecer uma tela explicando que o aplicativo é destinado aos beneficiários do auxílio emergencial. A pessoa deve informar o número do CPF.

Depois, terá que criar um nome de usuário e senha para começar a usar a poupança social digital. Com ela, é possível fazer pagamentos de boletos e transferências para outras contas. São permitidas até três transferências eletrônicas gratuitas por mês.

Sacar o dinheiro em espécie só a partir do dia 27 e os saques serão feitos de acordo com o mês de nascimento do beneficiário.

FONTE: G1

