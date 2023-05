Caio André entrega Medalha de Ouro Alfredo Barbosa Filho para lutador de MMA Alan Nuguette

Defensor da bandeira do esporte, o presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André (PSC), realizou, nesta quinta-feira (18/05), a outorga da Medalha de Ouro Alfredo Barbosa Filho para o lutador de MMA radicado em Manaus Alan Patrick Silva Alves, de 39 anos, conhecido como Alan Nuguette. A homenagem ao atleta ocorreu no plenário da Casa Legislativa.

A solenidade é de autoria do ex-vereador Elias Emanuel, que também participou da cerimônia, proposta ainda enquanto ele era parlamentar da 16ª Legislatura. Na sessão, Alan Nuguette ocupou a Mesa de Honra, juntamente com os vereadores e representantes do Governo do Estado e da Prefeitura de Manaus. Um vídeo contando a trajetória do atleta foi exibido para os convidados.

O presidente da CMM, vereador Caio André, afirmou que a homenagem do parlamento e entrega da Medalha de Ouro é um reconhecimento pelo trabalho de Nuguette enquanto atleta e cidadão que apoia o esporte.

“É uma homenagem importantíssima, um reconhecimento ao trabalho que o Alan Nugget sempre desempenhou enquanto atleta, levantando a bandeira do Amazonas, disputando grandes campeonatos mundiais e era alguém que algum tempo já merecia receber essa homenagem”, disse Caio André.

Ex-vereador, Elias Emanuel destaca que Alan possui uma relação de afeto e proximidade com o Amazonas, já que foi em Manaus que ele desenvolveu a prática do jiu-jitsu e, posteriormente, despontou no cenário internacional de artes marciais mistas.

“Eu fiz questão de lembrar dele enquanto estava na Casa porque imagino que é aquele tipo de exemplo que vai enobrecer a Casa, além de trazer a discussão para conhecermos essa personalidade que tem responsabilidade de semear o conhecimento que possui com crianças da periferia, buscando novos talentos para as artes marciais”, destacou Elias Emanuel ao se referir ao Instituto Amigos do Nuguette, o qual trabalha com mais de 2 mil jovens em 17 municípios do Amazonas.

Para o lutador de MMA, a honraria é a coroação de um trabalho duro que será perpetuado com a busca de novos talentos no esporte.

“É aquele selo de confirmação. É o que eu falo para todo mundo: família boa nem sempre é a que você nasce, é a que você escolhe para viver, e eu escolhi o Amazonas e o Amazonas me escolheu, então hoje é a concretização de tudo isso pelo que eu represento para o povo amazonense e o que ele representa para mim”, disse o atleta.