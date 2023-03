Caio André destaca importância do Musa para impulsionar o turismo em Manaus

Em visita ao Museu da Amazônia (Musa), nesta quinta-feira (16), o presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Caio André (PSC), firmou o compromisso de buscar, junto à Prefeitura de Manaus, melhorias estruturais e urbanísticas para a área onde o Musa está instalado, na avenida Margarita, bairro Cidade de Deus, entre as zonas norte e leste da capital.

O Musa ocupa 100 hectares (1 km2) da Reserva Florestal Adolpho Ducke, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa).

“A gente acompanha um pouco dos problemas que eles têm em relação à municipalidade, a questão das paradas de ônibus, das ruas aqui da frente, a limpeza das ruas. E tudo isso a Câmara Municipal, eu como vereador da cidade de Manaus, vamos buscar, junto à Prefeitura, minimizar esses problemas”, disse Caio André.

O parlamentar também ressaltou o potencial turístico e econômico do museu.

“Todos nós estamos ávidos por um novo modal econômico e o turismo, principalmente o turismo de contemplação, é uma grande saída para um novo modal econômico. Tenho certeza que espaços como esse são de fundamental importância, esse é o segundo espaço mais visitado depois do Teatro Amazonas. Turistas do mundo todo vêm conhecer esse espaço e falta nós, manauaras conhecermos o que é nosso”, considerou Caio André.

O vice-presidente do Musa, Felipo Stampanoni, afirmou ser fundamental o alinhamento com o poder público, para a resolução de problemas e também para ampliar a divulgação das atividades do museu.

“O museu tenta trazer, no ambiente de uma grande cidade, a importância da preservação da Amazônia. Estamos muito contentes com a visita do vereador Caio André, porque a gente está procurando sinergias junto com a cidade, para abrir sempre mais as portas à comunidade de Manaus, para nos ajudar a divulgar essa importância e para vivenciar sempre mais a Amazônia”, disse Felipo.

Para informações sobre a visitação e a estrutura do Musa, basta acessar o site museudaamazonia.org.br.