Caio André assume presidência da CMM e anuncia Câmara Itinerante

MANAUS — O vereador Caio André (PSC) assumiu a presidência da Câmara Municipal de Manaus (CMM), na tarde deste domingo (1°/01), durante Sessão Solene no plenário Adriano Jorge, no parlamento municipal. O presidente foi eleito no início do mês passado, com 22 votos, para gerir a Casa Legislativa no biênio 2023-2024.

Em seu discurso de posse, Caio André assumiu o compromisso de fazer uma gestão transparente e moderna.

“Nós queremos fazer desta gestão, uma gestão eficiente, transparente, mas também moderna. Vamos fazer o possível e o impossível para modernizar os serviços desta casa e ampliar a comunicação com o cidadão e com os poderes irmãos, sempre prezando pela transparência, pela independência e pela harmonia”, enfatizou.

Concurso público

O novo presidente da CMM anunciou ainda que vai pedir consulta técnica e jurídica para levantar a possibilidade da realização de um concurso público.

“Vamos discutir com os atuais profissionais estatutários da Casa, fazer um plano de demissão voluntária para que eles possam se aposentar. Mas para isso nós precisamos reorganizar a Casa e aí sim, colocar no orçamento de 2023 para 2024 a possibilidade desse concurso”, disse.

Reativação da Câmara Itinerante

Caio André falou sobre a importância da reativação da Câmara Itinerante, com o intuito de reaproximar a Casa Legislativa da população.

“A Câmara precisa se reaproximar da população, e a Câmara Itinerante vai fazer esse papel, tenho certeza disso. E é algo que a população anseia, conhecer um pouco mais do trabalho dos vereadores, ver como é que cada vereador desempenha o seu papel. Vai ser muito importante não só para a Câmara, mas também para a população que essa reaproximação aconteça o mais rápido possível”, enfatizou o presidente.

Mesa Diretora para o biênio 2023/2024, terá a seguinte composição:

Presidente: Caio André (PSC);

1º Vice-Presidente: Yomara Lins (PRTB);

2º Vice-Presidente: Everton Assis (União Brasil);

3º Vice-Presidente: Lissandro Breval (Avante);

Secretário-Geral: João Carlos (Republicanos);

1º Secretário: Glória Carratte (PL);

2º Secretário: Jaildo Oliveira (PCdoB);

3º Secretário: Ivo Neto (Patriota);

Ouvidor: Capitão Carpê (Republicanos);

Corregedor: Rosivaldo Cordovil (PSDB).

