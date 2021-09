Café da manhã político do PROS-AM

O Partido Republicano da Ordem Social do Amazonas (PROS-AM) realizou um café da manhã nesta sexta-feira (17), em que a política e as eleições 2022 foram os temas centrais.

O vereador Wallace Oliveira, presidente do diretório municipal do partido em Manaus e vice-presidente da Câmara de Vereadores da capital, o presidente do diretório estadual, Dr. Mike Ezequias, e o secretário jurídico do partido, Ezequiel Oliveira, discutiram as novas composições e alinhamentos políticos a fim de fortalecer a legenda.

O PROS-AM tem investido na reestruturação de bases nos munícios a fim de ampliar o número de filiados. “Estamos capitaneando filiados entre os diversos segmentos sociais a fim de pluralizar e aprofundar as discussões de demandas. Além disso, temos estudado o desempenho dos candidatos nas últimas eleições com o intuito de incorporar à base, jovens, homens e mulheres que tiveram bom desempenho nas urnas e que possuem projetos com capacidade de alavancar o desenvolvimento do estado”, afirmou o presidente do PROS-AM, dr. Mike Ezequias.

