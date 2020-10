Cadela Zoe acha maconha em caixa de som

Durante abordagem de policiais da Base Arpão, na noite deste sábado (24), a cadela policial Zoe encontrou 2 quilos de maconha escondidos em uma caixa de som, em uma embarcação no rio Solimões, no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). De acordo com os policiais, durante a revista em um aparelho de ar-condicionado, também foram encontradas porções de drogas escondidas. Todo o material ilícito apreendido está avaliado em R$ 40 mil.

Segundo o comandante da operação, major Wener Vieira, a abordagem de rotina nas embarcações é feita com o apoio da cadela da Companhia Independente com Cães (Cipcães), treinada para o faro de narcóticos. No bagageiro da embarcação, a cadela apontou onde estava o entorpecente. Ao desmontarem os aparelhos, foram encontradas porções de maconha em uma sacola plástica.

Em depoimento, o dono da embarcação não soube informar quem seria o dono dos aparelhos eletrônicos. Ele foi ouvido e, em seguida, liberado. Os entorpecentes, a caixa de som e o ar-condicionado foram apreendidos.

A Base Arpão conta com um efetivo de policiais civis e militares dos batalhões especializados, Polícia Federal, perícia criminal, Corpo de Bombeiros, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi) do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

*Com informações da assessoria

Comentarios