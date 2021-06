Cadela policial Jade encontra entorpecentes escondidos em sacos com macaxeira

Especialista em faro de narcóticos e atuando nas operações da base Fluvial Arpão, a cadela policial Jade, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), encontrou 32 quilos de entorpecentes, escondidos em sacos com macaxeira, durante uma abordagem que ocorreu na tarde de sexta-feira (18/06), em uma embarcação nas proximidades do município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus).

A apreensão ocorreu durante fiscalização feita pelos agentes da base Arpão na embarcação GM Oliveira II, oriunda do município de Tabatinga. De acordo com o comandante da 11ª edição da operação, major Charles Prestes, a embarcação de grande porte, com mais de 160 pessoas a bordo, foi revistada por 18 policiais militares, com o emprego da cadela policial. As sacolas com macaxeira e a droga do tipo oxi estavam escondidas no convés principal do barco. O material ilícito, segundo a polícia, está avaliado em R$ 576 mil.

O material entorpecente e o proprietário do barco foram conduzidos à Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari.

Base Arpão

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a unidade tem atuação integrada de efetivos das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Federal, Força Nacional e Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

