Cadela é morta a tiros durante operação policial no Maranhão

Na última terça-feira (30), uma cadela da raça pitbull foi morta com um tiro durante uma operação da Polícia Civil realizada na Rua do Giz, no Centro de São Luís. As informações são do G1.

Segundo o Batalhão de Polícia de Turismo, que foi chamado para ajudar na operação, o caso foi registrado por volta das 10h, quando dois policiais civis estavam no local para prender dois homens na região. Ao chegar no local, os policiais militares se depararam com a cadela, que já tinha sido atingida por um disparo realizado por um dos policiais civis. Ela e os filhotes chegaram a ser resgatados por uma clínica veterinária, mas a mãe acabou falecendo. Já os filhotes esperam por adoção.

