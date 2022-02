Cadela da PM morre em combate com onça em Urucará

Nesta quarta-feira (16), a cadela Honda, supercondecorada do canil da Polícia Militar do Amazonas, morreu após ser atacada por uma onça, em Urucará, 259.51 distante de Manaus.

De acordo com informações da SSP-AM, a equipe da polícia estava no local trabalha nas buscas de três homens desaparecidos na mata do município. No momento em que parara para descansar, a onça se preparava para atacar quando Honda entrou em combate com o animal. Ela não resistiu e morreu.

O corpo de Honda foi sepultado na selva. Amanhã, as buscas irão continuar, para tentar encontrar os três homens, que sumiram na mata desde na última segunda-feira (7), quando saíram para caçar.

Segundo a polícia, eles foram identificados como Aldemir Pantoja Serrão, de 57 anos, Valdemir Paes Serrão, de 31 anos, e José Viana Gonçalves, de 29 anos.

As informações são do Portal Manaus Alerta.