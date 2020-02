Cadeirante morre e criança fica ferida ao serem baleados na Compensa

O cadeirante Erasmo Carlos Gomes, 31, morreu e seu sobrinho, uma criança de 10 anos, ficou ferido ao serem baleados na noite deste domingo (23) na rua Olavo Bilac, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

Conforme a polícia, as duas vítimas estavam em frente à residência onde moram quando os suspeitos chegaram em uma motocicleta e dispararam várias vezes.

Erasmo foi alvejado com 9 tiros e caiu da cadeira já morto. A criança foi atingida com um tiro no pé. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda chegou a ser acionado, mas o cadeirante não resistiu.

O sobrinho foi levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias e depois transferido ao Hospital Joãozinho. O estado de saúde dele é estável.

O corpo de Erasmo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso. A suspeita é de que o crime seja um acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas.

