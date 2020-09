Cachorro é pintado de laranja e preto para parecer um tigre

Animais de estimação pintados de cores diferentes, parecendo espécies e personagens, estão ficando bastante frequentes. Dessa vez, um cão foi avistado andando nas ruas da Malásia, país asiático, com o corpo todo tingido de laranja com listras pretas, como se fosse um tigre.

Não se sabe se ele possui um dono e nem quem foi o autor da pintura no animal. Ele foi encontrado pela Associação de Animais do país, chamada de “The Persatuan Haiwan Malaysia”, e agora os protetores do local pedem que qualquer informação que obtenham sobre um possível tutor, que informem pelas redes sociais.

A Sociedade de Prevenção da Crueldade Contra os Animais, da Inglaterra, contou ao jornal britânico Metro que é importante entender que realizar esse ato com um pet, pode ser confuso e até assustador para alguns, além de alguns tipos de tinta serem tóxicos e muito prejudiciais à saúde do animal.

Nas redes sociais, os internautas repudiaram a atitude e se compadeceram pelo cão. “A expressão dele parece tão triste, que vergonha disso!”, pontou um. “Isso me deixou muito irritado. Coitadinho”, comentou outro.

