Cachorro é arrastado por carro no Ceará

Um homem foi flagrado ao arrastar um cachorro pela coleira em uma estrada de terra em Itarema, cidade do litoral do Ceará, neste domingo, dia 14. As imagens da crueldade foram feitas por um motociclista que passava pelo local e publicou o vídeo nas redes sociais. As imagens mostram o animal sendo arrastado pela via. O cão estava preso com uma corda amarrada no pescoço.

Um motocislita flagrou o momento em que um cachorro era arrastado por um carro modelo Fiat Palio, com placa do município de Itarema, região do Litoral do Ceará. O cão estava suspenso com uma corda amarrada no pescoço. Nas imagens, é possível observar o cachorro sendo arrastado. pic.twitter.com/Rwlsij4ts3 — Portal Sertões (@portalsertoes) June 14, 2020

O caso criou revolta nas redes sociais. O secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, André Costa, afirmou que o dono do carro foi identificado e intimado a prestar depoimento. Em seu perfil no Instagram, Costa disse que, além do cão que aparece no vídeo, outro animal também foi resgatado na casa do motorista, que não estava no local quando policiais militares foram até a residência.

FONTE: EXTRA

