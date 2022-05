CACC Amazonas parabeniza arcebispo de Manaus pela nomeação como cardeal pelo Vaticano

Com grande alegria o Comitê Amazonas de Combate à Corrupção recebeu a notícia de que o Papa Francisco nomeou, neste domingo, 29.05, novos Cardeais, dentre eles, o membro efetivo e atuante deste Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, Dom Leonardo Ulrich Steiner, o primeiro cardeal da Amazônia brasileira.

A nomeação de Dom Leonardo é um sinal de que a Igreja Católica tem grande apreço pela Amazônia, como demonstrou a partir do Sínodo para a Amazônia, em outubro de 2019, em que Dom Leonardo pôde apresentar ao mundo todas as dimensões da nossa Região e as aspirações dos Povos Amazônicos.

O Cardeal Steiner, nosso parceiro de lutas por cidadania, por bons governos, por eleições limpas e pela defesa da democracia, receberá seu capelo no consistório dia 27 de agosto.

Nossa Gratidão e Alegria por tê-lo conosco neste novo serviço apostólico e de educação política por um Brasil justo.

Fonte: Ascom