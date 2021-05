Cabo da PM morre atropelado na Avenida das Torres

O cabo da Polícia Militar Emerson Carvalho Cardoso morreu em um acidente de trânsito, por volta das 6h desta sexta-feira (21), na Avenida das Torres, zona centro-sul de Manaus.

Conforme um áudio divulgado por um policial das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) que passava pelo local no momento do acidente, o cabo pilotava uma motocicleta quando foi atingido por um caminhão, de placa JXB 2759, de uma empresa de eletrodomésticos. Ainda conforme o relato, o caminhão invadiu a contramão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a vítima não resistiu e morreu antes da chegada do socorro.

De acordo com informações preliminares, o motorista do caminhão foi detido por policiais da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Nota de pesar

A Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) emitiu nota de pesar lamentando a morte do cabo Emerson Carvalho Cardoso, ocorrida nesta sexta-feira (21). Veja a nota na íntegra:

“É com grande pesar e consternação que a Polícia Militar do Amazonas, informa o falecimento do CB PM EMERSON CARVALHO CARDOSO (SI/PMAM Nº 21379), 33 anos, do efetivo do CPM/8° CICOM, na manhã de hoje (21/05/2021 – sexta-feira), vítima de acidente de trânsito.

Ocorrência que está sendo atendida pela equipe do Serviço Social da PMAM.

A Polícia Militar se solidariza com os familiares e amigos, pedindo conforto a seus corações e forças para transformar a dor da perda em esperança.

Transmitimos nossos mais profundos sentimentos.

“Polícia Militar do Amazonas, Servir e Proteger!”

FONTE: D24AM