Cabeleireira é vítima de latrocínio na Zona Norte

A cabeleireira Beatriz Lima da Silva, de 26 anos, foi morta com dois tiros na cabeça durante um assalto ocorrido na manhã desta terça-feira (28), no bairro Nossa Senhora de Fátima 2, Zona Norte de Manaus. Os suspeitos estavam em uma motocicleta e fugiram levando celular e a bolsa da vítima.

De acordo com familiares de Beatriz, ela estava saindo da residência para ir buscar o filho pequeno na escola, quando foi abordada por um dos criminosos, que já estavam observando. O garupa da moto desceu, se dirigiu à mulher, que estava próxima do veículo dela – um carro modelo gol, de cor preta – desferiu os disparos e fugiu a pé. O outro comparsa fugiu na moto.

“Ela estava saindo no carro dela pra buscar o filho na escola, aí ele chegou bem perto dela, puxou o cabelo e atirou. Na hora, a vizinha correu e disse: ‘Vem! Corre! Mataram a Bia!’ Revelou uma das moradoras, que também é amiga da vítima. Ela ainda foi socorrida por familiares e levada ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste, onde já chegou morta.

Os policiais da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), juntamente com a Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), fizeram buscas pelo local e pegaram as imagens do circuito de câmeras de um estabelecimento do local.

A vítima, que era casada e de uma família de sete irmãos, deixou um filho de três anos.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o crime a partir das imagens das câmeras, para então identificar os suspeitos.

O corpo da vítima foi removido para o necrotério do hospital, de onde será entregue para o Instituto Médico Legal (IML).

FONTE: ACRÍTICA

