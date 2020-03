Buscas não encontram outras vítimas de naufrágio do Anna Karoline III

Com 15 dias de buscas ininterruptas, há 48h não foi achado mais nenhuma vítima fatal do naufrágio do barco Anna Karoline III, no Amapá, segundo a Marinha do Brasil (MB), por intermédio da Capitania dos Portos do Amapá (CPAP). Até agora, foram 34 mortos do acidente.

O acidente aconteceu na madrugada do dia 29 de fevereiro, a cerca de 100 quilômetros do município de Laranjal do Jari, no sul do estado. A empresa contratada pelo Governo do Estado do Amapá para realizar a reflutuação da embarcação faz os ajustes para o início da operação.

Há 48h

A CPAP recebeu o Plano de Reboque, que tem como objetivo orientar as ações de reboque da embarcação do local do naufrágio até o município de Santarém (PA). A Marinha reforça que fiscalizará rigorosamente todas as etapas previstas no plano autorizado para operação, visando eliminar qualquer risco aos envolvidos na operação e também de possíveis desastres ambientais.

Até o momento, foram resgatadas 51 pessoas com vida, entre passageiros e tripulantes. As equipes da Capitania dos Portos do Amapá (CPAP) e do Corpo de Bombeiros irão retomar, nesta domingo, as buscas por possíveis desaparecidos.

A aeronave modelo UH-15 (Super Cougar) realizou o translado de 29 corpos da cidade de Gurupá-PA para Macapá-AP. Além disso, está colaborando com outros órgãos envolvidos na operação, transportando pessoas e cargas diariamente.

Comentarios