Buraco aparece no meio da BR-319 e assusta motoristas

Enquanto serviços de manutenção e a execução da reconstrução e pavimentação do chamado Trecho do Meio da BR-319 não acontecem, a rodovia está com um buraco cortando um trecho dela ao meio, na altura do KM 107, depois da cidade do Careiro Castanho.

Vídeos e fotos feitas por motoristas mostram o buraco com afundamento de parte do asfalto, como se a BR fosse partir ao meio. Várias crateras se abriram e interditaram mais uma vez a rodovia. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) já está ciente na situação e em breve deve agir para restaurar a trafegabilidade da segunda pista da BR-319.

De acordo com a superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Arlene Lamego, a cratera surgiu a partir de um bueiro, após as fortes chuvas que atingiram a região. A correnteza da água causou uma erosão que provocou o desabamento da pista.

Obras

Em junho deste ano, o Dnit protocolou as complementações, em atendimento ao parecer emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) com a análise técnica do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), para a reconstrução do Trecho do Meio.

A BR-319 é uma das prioridades do Governo Federal, e o Dnit trabalha para garantir maior trafegabilidade à rodovia durante todo o ano. A BR é a única ligação rodoviária entre Manaus, capital do Amazonas, e Porto Velho, capital de Rondônia, por isso é fundamental para o transporte de pessoas e para a integração social dessas regiões – que hoje contam somente com transportes aéreo e fluvial.

FONTE: PMS

