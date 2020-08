Brunoso deixa equipe do Alerta Nacional

Nesta segunda-feira (03/8), o badalado substituto de Sikêra Júnior, o carismático e engraçado jornalista Bruno Fonseca o “Brunoso” chutou o balde e abandonou o Alerta Nacional, isso mesmo, Brunoso saiu da TV A Crítica, pediu demissão ontem.

Essa não é a primeira vez que um integrante do elenco de Sikêra Júnior abandona o apresentador. Primeiro foi o “Risadinha’ que se destacava , no Alerta Amazonas, e agora “Brunoso” abandona o barco. Nem o apelo de Dissiquinha, no ano passado, para que “Risadinha” – amado pelo público com sua risada engraçada e bem peculiar – para que continuasse no elenco o convenceu, porém, em uma outra conversa com Risadinha neste ano Dissiquinha conseguiu convencer o amadinho do público a voltar para alegria geral dos telespectadores.

A baixa de Brunoso no elenco de Sikêra Júnior, depois de estrondoso sucesso na TV, deixou o apresentador triste. Fontes garantem que sem qualquer motivação ainda aparente, o jornalista “Brunoso” com suas matérias irreverentes sobre o cotidiano policial – que é uma das principais atrações do programa nacional- pediu o desligamento da emissora .

Há relatos que “Brunoso” não estivesse satisfeito com os rumos que ganhou dentro da atração, após a volta de Sikêra Júnior, comentários dentro da emissora dão conta que Brunoso ficou um bom tempo sem falar com o apresentador por motivos cabulosos, o amor que os dois tinham no começo da relação profissional não existe mais.

O motivo da demissão ainda é um mistério.

FONTE: PORTAL DO GENEROSO

