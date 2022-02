Bruno volta a humilhar Marrone durante live com Leonardo e fãs se revoltam

A live “cerveja Cabaré” com Leonardo e Bruno e Marrone foi um sucesso entre os fãs que acompanharam o lançamento da cerveja da marca, mas também palco para polêmicas vindas de Bruno, que encheu a cara durante a transmissão e voltou a humilhar Marrone após já ter feito algo parecido em outras transmissões, quando mandou o parceiro calar a boca.

Dessa vez, o público notou que Bruno voltou a cutucar Marrone, inclusive chegando a humilhar o parceiro na frente de Leonardo. Em determinado momento da live, o cantor sertanejo já bêbado mandou a segunda voz da dupla cantar uma de suas músicas na primeira voz e Marrone, como é segundeiro, preferiu não cantar.

“Faz a primeira, vai! O senhor não é o gostoso? Vai Coronel. Vai!”. Em seguida, o sertanejo canta um trecho do refrão enquanto Leonardo abraça e dá um beijo na bochecha de Marrone, que responde: “É isso aí, agora na segunda eu sou professor, na primeira não, galera. Dependendo da música eu vou na primeira, essa aqui não”.

Bruno, então, dispara provocando: “Segunda professor é o c*r*lh*, professor é o c*r*lh*… é quem te ensinou a cantar”. Marrone responde “Exatamente, o finado Leandro, Chitãozinho, tem vários aí”. O assunto é desconversado a partir daí, mas o clima tenso tomou conta do estúdio da live e o próprio Leonardo ficou sem saber o que fazer. Com o climão instaurado, os fãs logo perceberam as atitudes desrespeitosas de Bruno contra Marrone e detonaram o cantor sertanejo na internet.

Durante a live “Cabaré”, Bruno passou dos limites e bebeu tudo que tinha direito na transmissão. Ao contrário do seu parceiro Marrone e do próprio Leonardo, o cantor sertanejo passou a maior parte da transmissão visivelmente bêbado e o público não perdoou. Enquanto alguns levaram na brincadeira, boa parte dos fãs criticaram a postura do cantor que, segundo comentários apurados na própria live e redes sociais, estava difícil de assistir.

“Falta de respeito e profissionalismo do Bruno, mas enfim, é o Brasil. Como tem dinheiro se torna lindo e engraçado. Já é o segundo que não vai dar certo, infelizmente”, comentou um internauta. “Bruno tem que se tratar dá bebida é uma pena com uma voz lindaaaaaa”, destacou outra. “Gente que vexame é esse do Bruno? Pelo amor de Deus toda live é essa bebedeira, dá até agonia ver o cara”, disparou outro,

“Por outro lado, nao faltaram elogios a Leonardo e Marrone, que conduziram a live bem: “Amei muito Leonardo é mesmo o melhor cantor sertanejo, foi uma grande alegria poder assistir a este grande show de tão longe, Paris, pena de ver o Bruno nesse estado, mas o Leonardo e o Marrone estão de parabéns”, comentou uma fã, seguida de outra: “Amei a live, mas o Bruno passou do limite, o Léo como sempre arrasa, e o Marrone um lorde! Parabéns!”.

