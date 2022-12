Brittney Griner, estrela do basquete dos EUA, é solta na Rússia após troca de prisioneiros

A estrela do basquete norte-americano Brittney Griner foi libertada da prisão na Rússia em uma troca de prisioneiros com o traficante de armas russo Viktor Bout, disse uma autoridade dos EUA à CNN.

A atleta do Phoenix Mercury, da WNBA, está agora sob custódia de autoridades norte-americanas, retornando para os Estados Unidos, segundo o presidente Joe Biden.

“Momentos atrás, falei com Brittney Griner. Ela está em segurança, em um avião, de volta para casa”, escreveu Biden no Twitter.

