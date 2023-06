Britânica ganha fortuna limpando casas pelada:”Adoro ficar nua!'”

Rhiannon, uma mulher de 32 anos moradora de Manchester, no Reino Unido, revelou, em entrevista para o The Sun, que está prestes a largar seu emprego formal para focar no seu trabalho de meio período: limpar casas pelada. A britânica disse que trabalhar sem roupa tem sido tão bem-sucedido que ela se livrou de todas as suas dívidas.

A mulher contou que vai largar sua ocupação regular de 40 horas por semana porque apenas 10 horas de limpeza sem roupa lhe rendem o mesmo dinheiro. “Estou apenas construindo minha clientela para me permitir sair do meu emprego atual em tempo integral”, disse.

Rhiannon trabalha para a Naked Cleaning Company (Companhia da Limpeza Pelada, em tradução livre) e agora está encorajando outras mulheres a considerarem isso como uma carreira. “Eu adoro ficar nua e adoro limpar, então foi uma combinação perfeita com ótimas taxas de pagamento”, contou.

A empresa se define como um provedor de serviços de limpeza doméstica com crenças positivas em relação ao corpo. “Somos uma companhia profissional com uma equipe de indivíduos motivados e sofisticados, oferecendo um serviço profissional de alta qualidade”, eles indicam em seu site.

Rhiannon disse que sair para limpar as casas das pessoas sem roupa dá a ela um “ânimo extra”. Ela continuou: “Todos os meus clientes têm sido adoráveis e verdadeiros cavalheiros. Eles são muito elogiosos, o que aumenta minha confiança.”

A britânica contou que os funcionários devem chegar a cada casa vestidos de forma casual elegante, mas que, em relação ao traje usado na hora de realizar o trabalho, “é conforme o pedido do cliente”. “Se eles quiserem que usemos uma roupa ou uma cor específica de roupa íntima, eles farão esse pedido”, explica.

A empresa foi fundada em 2020 por Nikki Belton, de 37 anos, que diz se orgulhar do negócio que criou. A chefe recentemente compartilhou que suas funcionárias receberam gorjetas de até £100 (R$ 522, na cotação atual), além da taxa de R$500 por hora para o serviço nu e R$400 para o serviço seminu ou com lingerie.

Nikki conta que “trata-se de ter confiança no corpo e fazer com que você se sinta bem consigo mesma. Tenho ouvido dizer que a maioria das mulheres realmente limpa suas casas aos domingos”. “Certamente é muito mais sexy com menos roupas e tenho certeza de que isso as fará se sentir bem”, finaliza.