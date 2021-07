Briga entre venezuelanas termina em morte a facada no Alvorada

DA REDAÇÃO – Na noite deste domingo (25), Naritza Jaramillo Menezes, 23, foi assassinada com uma facada no peito durante bebedeira em uma casa na Rua Balbi Carreira, no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus.

Segundo testemunhas, desde a tarde de domingo, a vítima e a autora do crime, nome não revelado, vieram da Venezuela e eram vizinhas. As duas estavam bebendo cerveja, quando tiveram um desentendimento por causa de trabalho.

A autora do crime armou-se de uma faca e cravou no peito de Naritza, que morreu na hora.

A homicida foi presa em flagrante e prestou depoimento na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Ela deve ficar à disposição da Justiça.

