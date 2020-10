Briga de casal termina com morte de mulher, na Zona Norte

Maria Elisa da Silva Viana, de 20 anos, foi morta a facadas na manhã deste sábado (17), por volta das 9h30, dentro de um apartamento no conjunto Viver Melhor 2, na Zona Norte de Manaus. O principal suspeito é o próprio companheiro dela, Brendo Cristian da Silva Neves, 19, que também foi esfaqueado e a polícia desconfia de luta corporal. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do suspeito.

De acordo com o tenente Ronaldo Azevedo, da 26° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), vizinhos ouviram uma briga entre o casal que estava sozinho no apartamento. Eles quebraram móveis e Maria Eliza gritava pedindo para não morrer.

“Quando os moradores entraram no local, a mulher estava morta no sofá e o homem com perfurações no peito sangrando bastante. Há sinais de luta corporal e acreditamos que ou ela esfaqueou ele, ou ele mesmo se feriu. A mãe”, contou o tenente.

Brendo foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

No local da ocorrência, a mãe do jovem conversou com a imprensa e disse que o casal estava junto há oito meses e que tinham um relacionamento conturbado. A família diz não entender o que pode ter motivado a discussão entre os dois.

O Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC) foi acionado e atendeu a ocorrência. Foram constatadas de cinco a oito facadas no corpo dela, inclusive há golpes no peito da jovem.

“Também identificamos que a jovem foi ferida com golpes de garrafa. Tudo leva a crer que foi uma luta entre os dois. O motivo ainda será investigado”, explicou

A equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

FONTE: Em Tempo

