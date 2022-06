Brasileiros fazem motociata gigante em Orlando para saudar Bolsonaro

EUA — O presidente Jair Bolsonaro participou no sábado, 11, de uma motociata com cerca de 350 motociclistas, em Orlando, nos Estados Unidos. Também havia dezenas de carros, decorados com muitas bandeiras do Brasil, algumas dos EUA, cartazes de apoio ao presidente e alguns com críticas à imprensa e à esquerda.

“Nós amamos a nossa pátria e temos um profundo respeito com os EUA, um país acolhedor e de oportunidades. Cada vez mais queremos interagir para o melhor dos nossos povos”, discursou ele durante os preparativos para a motociata, que durou cerca de 40 minutos.

O grupo rodou pelas ruas próximas, em uma rota combinada com a policia local. As motos que ficaram mais próximas do presidente foram revistadas pela polícia e pelo serviço secreto, que ajuda a proteger Bolsonaro em seus deslocamentos.

Na chegada, Bolsonaro foi cercado por apoiadores ao descer da moto.

Mais cedo, ao sair do hotel, o presidente lembrou que, nas eleições de 2018, cerca de 90% dos votos dos brasileiros na região foram para ele, segundo o jornal O Globo. “Esse pessoal que saiu do Brasil veio buscar melhores oportunidades. No fundo, acredito que todos queriam ficar no Brasil. E esse vice-consulado dá paz para registrar filhos, algum problema diplomático resolver aqui, interessa para o turista também”.

No Twitter, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Heleno, enalteceu o evento.

“Motociata em Orlando – EUA: cara e jeito de Brasil. Entusiasmo, alegria e comemoração em verde e amarelo. Demonstração inequívoca de apoio à democracia e à liberdade. Emocionante e espetacular.Brasil acima de tudo!”, disse ele.

Antes da motociata, Bolsonaro discursou dentro de uma igreja e disse que “o que mais peço a vocês é orações, entendimento, porque nós não podemos errar. Creio que aquela primeira frase do livro de João 8:32 já é uma realidade. A verdade. Outra [frase] que diz que por falta de conhecimento meu povo pereceu. Eu entendo que vocês hoje já entendem o que é a política de verdade no Brasil”, afirmou.

O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos —investigado no inquérito das fake news e de atos antidemocráticos e considerado foragido após ter sua prisão decretada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes— estava na plateia do discurso presidencial deste sábado e publicou vídeo em que acompanha o discurso presidencial, nas primeiras fileiras da igreja.

Bolsonaro viajou aos Estados Unidos para participar da Cúpula das Américas, que aconteceu em Los Angeles, e teve reunião bilateral com o presidente americano, Joe Biden.

O presidente deve decolou de volta ao Brasil ainda na tarde do sábado.