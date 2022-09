Brasileiro preso por tentar atirar em Kirchner se nega a depor

ARGENTINA — O brasileiro Fernando André Sabag Montiel, de 35 anos, acusado de tentar assassinar a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, recusou-se a prestar depoimento na noite de 6ª feira (2). A informação é do jornal argentino Clarín.

O suspeito foi interrogado pela juíza federal María Eugenia Capuchetti e pelo promotor Carlos Rívolo, na sede da Polícia Federal, em Buenos Aires.

Na audiência, Montiel teria ouvido a leitura dos fatos e o crime do qual é acusado (tentativa de homicídio). Na sequência, reclamou de um golpe no olho, que teria recebido quando foi retirado do local do ataque, logo depois de tentar disparar contra a cabeça de Cristina Kirchner. Depois, negou-se a responder às perguntas.

A polícia argentina investiga se o brasileiro agiu sozinho ou se há mais envolvidos no ataque. Até o momento, Montiel é o único acusado.

Na noite de 5ª feira (2), ele tentou balear a política argentina em frente à casa dela, em Recoleta, no centro de Buenos Aires. Vídeos que circulam pela internet mostram como aconteceu o ataque. Montiel foi preso pela polícia.

