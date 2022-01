Brasileiro é o primeiro paciente a receber pílula da Pfizer contra Covid-19

O brasileiro morador de Israel Simcha Neumark se tornou a primeira pessoa infectada com a Covid-19 a receber a pílula da Pfizer específica para o tratamento do coronavírus.

Neumark é economista, tem 33 anos de idade e é portador de uma doença autoimune. Segundo ele, cinco dozes do imunizante contra o vírus não conseguiram fazer seu corpo desenvolver os anticorpos necessários.

O medicamento da Pfizer contra a Covid-19, chamado de paxloivid, é um antiviral que tem a capacidade de bloquear uma enzima do vírus da doença que faz ele se replicar.

O tratamento com o remédio também consiste no uso do ritonavir, outro antiviral que faz com que o metabolismo do corpo desacelere e torne possível uma maior ativação do paxlovid no organismo.

Nesta quarta-feira (5), Israel, país onde vive Simcha Neumark, registrou cerca de 11.978 novos casos de Covid-19 em 24 horas. O número é o maior catalogado desde setembro de 2021.

