Brasileiro é morto em combate contra a Rússia

UCRÂNIA — O soldado voluntário brasileiro André Hack Bahi, de 43 anos, que lutava na Ucrânia, morreu após ataque russo, segundo militares que o acompanhavam. Até onde se sabe, o combatente é o primeiro brasileiro a perder a vida na guerra.

A informação foi publicada nas redes sociais de André Kirvaitis, que atuava no confronto ao lado de Hack. Além deles, as Forças Especiais do Exército ucraniano contavam com outro soldado brasileiro, Leanderson Paulino.

Ao jornal O Globo parentes de Hack afirmaram que a família foi informada da morte pelos companheiros de batalha, mas ainda não recebeu notificações oficiais da Forças Armadas da Ucrânia ou do Itamaraty.

Alex nasceu em Porto Alegre e foi criado em Eldorado do Sul (RS). Chegou à Ucrânia em 28 de fevereiro, pela fronteira com a Polônia e, no início da guerra, o soldado atuou perto de Kiev.

Hack deixa três filhos que moram no Brasil: Álexyà, de 2 anos, Manuelle, 9, e Leonardo, 14.