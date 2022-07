Brasileirão: gol contra garante vitória do Corinthians sobre o Flamengo

Em duelo das duas maiores torcidas do Brasil, o Corinthians venceu o Flamengo por 1 a 0 na tarde deste domingo (10), em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol na Neo Química Arena foi de Rodinei, contra.

Com o triunfo, o Timão vai a 29 pontos e assume a vice-liderança na classificação com a mesma pontuação do líder, Palmeiras — que ainda joga neste domingo. Já o Mengão permanece com 21, momentaneamente na oitava colocação da tabela.

Poupando alguns jogadores importantes no começo do confronto, como Pedro e Everton Ribeiro, e sem contar com Arrascaeta, o Rubro-Negro não conseguiu levar grande perigo. Nas vezes em que levou, parou em Cássio. Para piorar a situação, Rodrigo Caio sentiu um joelho, ficou mexendo nele por alguns minutos e pediu substituição aos 23 minutos.

O único gol da partida saiu só no segundo tempo, aos 7 minutos, com Rodinei completando contra a própria meta o cruzamento de Gustavo Mosquito.

Festa da Fiel e do time que não sabe o que é perder em casa há cinco meses. A última derrota corintiana na Neo Química Arena foi em 2 de fevereiro, nos 2 a 1 para o Santos pelo Paulistão, que custaram o emprego do então técnico Sylvinho.

Agenda

Os dois times voltam a campo na noite de quarta-feira (13), só que pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Corinthians encara o Santos na Vila Belmiro depois de encaminhar a vaga com uma goleada de 4 a 0 na ida. Já o Fla precisa reverter, no Maracanã, os 2 a 1 do Atlético-MG no primeiro jogo.

Pelo Brasileirão, os times voltam a jogar no sábado (16). O próximo compromisso do time paulista será contra o Ceará, fora de casa. Já o Mengão recebe o Coritiba no Rio de Janeiro.

Até breve

Timão e Fla voltam a se enfrentar pelas quartas de final da Libertadores. Os primeiros 90 minutos do mata-mata serão no mesmo palco da partida deste domingo, só que no dia 2 de agosto (uma terça-feira).

A volta acontece uma semana depois, dia 9, no Maracanã. Quem passar vai encarar o vencedor do duelo argentino entre Vélez Sarsfield e Talleres na semifinal.