Brasileira é condenada a quase 10 anos de prisão por tráfico na Tailândia

MINAS GERAIS — A brasileira Mary Hellen Coelho, presa na Tailândia por tráfico internacional de drogas, foi condenada pela justiça do país a 9 anos e seis meses de prisão. A informação foi confirmada, na manhã desta quinta-feira (12), pela defesa da jovem, por meio de nota publicada nas redes sociais.

Segundo o comunicado da advogada Kaelly Cavoli Moreira, a pena foi divida em 2 anos por crime civil e 7 anos e seis meses por crime penal. A profissional informou ainda que aguarda a cópia do processo para “estruturar os próximos passos”.

“Nós estamos na contramão de penas desumanas. Hoje, a minha alegria, em particular, é porque é uma pena considerada possível. Inclusive, pelo pedido de extradição”, comentou Kaelly em seu perfil.

Mary Hellen foi detida ao desembarcar no aeroporto de Bangkok, a capital tailandesa, em fevereiro deste ano, com cocaína na mala. Outros dois brasileiros foram presos na mesma data no terminal.

Os três saíram de Curitiba, no sul do Brasil. Apenas um dos homens estava no mesmo voo da mineira. Os amigos e a família não sabem se eles se conheciam.