Brasil tem alta na circulação ilegal do fentanil

Sobrecarregado pela demanda extra da Covid-19 no pronto-socorro do hospital que trabalhava, o enfermeiro Júnior teve contato com o fentanil pela primeira vez durante a pandemia. Um residente de medicina que trabalhava com ele ofereceu o opióide. No dia seguinte, depois de apenas um dia de uso, já sentiu uma forte abstinência.

Hoje, depois de vencer a dependência que quase lhe causou a morte, e dois anos sem usar qualquer droga, Júnior espera que o relato ajude a passar a mensagem sobre o perigo dos opióides:

‘Quando você entra pro fentanil, não consegue mais sair. Dá uma ressaca muito forte, dor de cabeça, dor no abdômen, parecia que passavam uma navalha na minha barriga. Eu perdi muito peso; tinha 73kg e parei em 54kg. Foram sete overdoses, duas paradas cardíacas, um infarto. Toda hora estava na UTI, eu não aguentava mais ver minha família desesperada, com a certeza de que eu iria morrer.’

O fentanil é um analgésico de uso controlado e restrito a hospitais no Brasil. É o opióide mais forte disponível para uso médico. A droga é 50 vezes mais potente que a heroína e 100 vezes mais forte que a morfina. Como medicamento, tem um importante papel sedativo e também controla dores agudas crônicas. Na pandemia, foi usado para sedar pacientes entubados.

Depois de 5 anos sem nenhum caso, o Centro de Assistência Toxicológica da Unicamp recebeu 4 pacientes intoxicados pelo fentanil só no primeiro semestre. Nenhum usou a droga conscientemente – a substância havia sido batizada em cocaína, LSD, K2 e em uma suspeita de “Boa noite Cinderela”, como explicou o coordenador do centro, José Luiz da Costa:

‘O fentanil estava misturado com a drogas, outros tipos de droga. A pessoa não sabia nem que estava utilizando. Essas pessoas diziam que tinham usado outras drogas, mas não o fenanil’, diz.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública diz que os casos de tráfico de fentanil ainda são raros, mas admite que estão em crescimento. A secretária nacional de Políticas sobre Drogas, Marta Machado, afirma que o governo está monitorando as apreensões da droga e as notificações de intoxicação no SUS:

‘A aparição do fentanil é episódica, não é algo massificado no país. É uma droga muito preocupante, porque apenas dois miligramas podem causar overdoses, intoxicações e mortes. Nos EUA, acontece uma epidemia de morte por fentanil.’

Nos Estados Unidos, o fentanil é a principal causa de morte entre americanos com menos de 50 anos. A epidemia de opióides lá matou mais de 70 mil pessoas no ano passado, segundo dados do governo.

No Brasil, a Anvisa determina que a substância esteja sempre em ambientes trancados. Desde março, a agência sanitária começou a monitorar as substâncias usadas na produção do fentanil, para facilitar que a polícia apreenda cargas ilícitas desses produtos químicos.

Em São Paulo, a polícia mapeou ao menos 62 apreensões de fentanil com traficantes na última década. Durante a pandemia, o estado lidou com o ápice de roubos de cargas da substância que iam para hospitais. Uma facção criminosa chegou até mesmo a usar licitações com o município de Arujá, na Região Metropolitana da capital, para criar um esquema de desvio do fentanil para o tráfico.

A facção assumiu Organizações Sociais responsáveis tanto por administrar unidades de saúde, como pelo serviço de coleta de lixo. O grupo comprava para o hospital fentanil perto do vencimento da validade e, depois, descartava a droga no lixo, que era então recolhida pelo próprio grupo e desviado para a produção de drogas.

O delegado Fernando Santiago, do Departamento Especializado em Narcóticos, o Denarc paulista, explica que, no Brasil, o tráfico usa principalmente o fentanil roubado dos hospitais junto à cocaína para baratear o custo de produção da droga:

‘O usuário tem que ter em mente que sua vida está na mão do traficante. Se ele errar a dosagem, pode levar o usuário à morte. Você confia na mistura de uma pessoa que não conhece, que só quer ganhos financeiros.’

No Espírito Santo, a polícia encontrou o ópioide com traficantes este ano pela primeira vez, como explicou o delegado titular do Denarc capixaba, Tarcísio Otoni:

‘Chegamos em um depósito de, aparentemente, maconha e cocaína e observamos o fentantil. Como nos Estados Unidos não se atentaram para esse ópioide, temos que ficar atentos aqui no Brasil. Estamos ainda no início nessa onda por aqui’, conta.

Além do uso por facções, também preocupa as autoridades o consumo ilegal do fentanil por profissionais da saúde. Especialistas de diferentes instituições que atuam no combate à dependência química apontam que o consumo abusivo da droga por profissionais de saúde aumentou após a pandemia.

A população pode procurar ajuda nos institutos de tratamentos à dependência ligados a universidades públicas e nos Centros de Atenção Psicossocial.

