Brasil tem 575 mil presos provisórios, mas só Sérgio Cabral foi solto

BRASÍLIA — Sem contar com prestigiada banca de advogados, como o ex-governador Sérgio Cabral, presos amontoados em prisões brasileiras são mais de 575 mil em situação provisória.

Aguardam o “transitado em julgado” do processo, mas só Cabral contou com decisão camarada do Supremo Tribunal Federal, que o “prendeu” em um apê de luxo com vista para o mar de Copacabana. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça e a informação é da Coluna Claudio Humberto, do Diário do Poder.

Os presos são majoritariamente de cor preta ou parda, pobres e com pouco estudo, detidos por crimes relacionados a drogas, como tráfico.

Cabral responde a 35 processos, tem 23 condenações com penas que somam 425 anos, e confessou recebimento de propina milionária.

Decisão do STF que soltou Cabral foi criticada por Deltan Dallagnol ex-procurador da Lava-Jato que prendeu o meliante: “Aconteceu. É o fim.”