Brasil registra primeiro caso de varíola dos macacos em animal doméstico

MINAS — O Ministério da Saúde foi notificado do primeiro caso confirmado de varíola dos macacos em animal doméstico.

O caso aconteceu em Juiz de Fora. Minas Gerais.

Trata-se de um filhote de cachorro de 5 meses que conviveu no mesmo ambiente e teve contato com um caso humano confirmado para a doença.

O animal teve início de sintomas no dia 13 de agosto, com coceira, apresentando lesões e crostas localizadas em dorso e pescoço.

A Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais orientou o isolamento do animal e desinfecção do local com água sanitária. Também foi orientado que, sempre que o proprietário precisasse entrar em contato com o animal (para alimentação e higiene do local), que utilizasse luvas, máscara, blusa de manga comprida e calça .

No Brasil, até agora, não havia evidência documentada de transmissão da doença do ser humano para animais. No entanto, diante das últimas notificações, esse tipo de transmissão está sendo estudada. Existem dois relatos no mundo, sobre a infecção ter sido adquirida através de transmissão humana: nos Estados Unidos e na França.