Brasil goleia por 4 a 0 e complica Chile na briga por vaga na Copa

A Seleção Brasileira venceu o Chile, por 4 a 0, na noite desta quinta-feira (24), jogando no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Neymar abriu o placar com um gol de pênalti aos 43 minutos da primeira etapa.Vinícius Júnior ampliou aos 45 minutos, após ótimo passe de Neymar, chutando no canto do goleiro Bravo.

Aos 27 minutos do segundo tempo, Philippe Coutinho ampliou batendo pênalti no canto esquerdo. Richarlison fez o quarto aos 45 minutos, depois de cortar o zagueiro e chutar colocado acertando a meta adversária.

Isolado na primeira colocação com 42 pontos e 13 vitórias em 16 jogos, o Brasil está invicto nas eliminatórias e classificado para o mundial no Catar. As seleções da Argentina, Equador e Uruguai também conseguiram uma vaga na competição.

O Chile, por sua vez, está apenas em sétimo com 19 pontos. A equipe ainda luta para conquistar o quinto lugar, atualmente ocupado pelo Peru com 21 pontos, e ir à repescagem.

Pela 18ª rodada, na próxima terça-feira (29), os brasileiros encaram a Bolívia, em La Paz, no estádio Hernando Siles, às 20h30 (de Brasília). Já os chilenos enfrentam o Uruguai em casa, no estádio San Carlos de Apoquindo, no mesmo horário.

Fonte: CNN Brasil