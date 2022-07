Brasil goleia a Argentina na estreia da Copa América feminina

COLÔMBIA — O Brasil venceu a Argentina por 4 a 0, na noite de ontem (9), em duelo válido pela primeira rodada da Copa América Feminina. Com o triunfo na estreia, a Seleção Brasileira largou na frente e assumiu a liderança do grupo B, que ainda conta com Venezuela, Peru e Uruguai. Os gols da equipe de Pia Sundhage foram marcados por Adriana (duas vezes), Bia Zaneratto e Debinha.

O jogo

A primeira etapa do clássico sul-americano começou fria. O Brasil tentava ter o controle do jogo e ficar com a posse de bola, mas não oferecia grande perigo para as argentinas, que também não abriam mão de se defenderem. Aos poucos, a seleção brasileira foi encontrando os espaços na defesa adversária, principalmente com Bia Zaneratto.

Aos 28 minutos, a camisa 16 achou lindo passe para Tamires, que foi na linha de fundo e cruzou para Adriana só empurrar para o fundo das redes, colocando o Brasil à frente no placar. Oito minutos depois, a própria Bia antecipou o cruzamento de Fê Palermo, sofreu o pênalti e converteu em bela cobrança para ampliar o marcador.

O segundo tempo começou da mesma forma que o primeiro, sem muitas emoções. O Brasil seguia com a posse de bola e a Argentina com as linhas baixas com medo de um prejuízo maior. Aos 12 minutos, mais uma vez dos pés de Bia Zaneratto, saiu o lance do terceiro gol brasileiro. A atacante enfiou linda bola para Adriana, que saiu de frente para o gol, driblou a goleira e tocou para marcar o segundo dela e o terceiro da seleção brasileira na partida.

Depois disso, a técnica Pia promoveu algumas alterações, entre elas a entrada de Debinha. Minutos depois de pisar em campo, Duda Sampaio lançou linda bola para a camisa 9, que tirou da goleira e marcou para dar números finais ao jogo: Brasil 4 x 0 Argentina.

Agenda

Agora, o Brasil se prepara para encarar o Uruguai, adversário da próxima terça-feira (12), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Centenário de Armenia, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa América Feminina. As uruguaias também atuaram neste sábado e foram derrotadas pela Venezuela por 1 a 0.