Brasil ganha novas rotas internacionais

RIO — Dessa vez, a ampliação da conectividade aérea está sendo feita pela empresa sul-americana JetSMART ligando o Rio de Janeiro a Santiago, no Chile, e a Buenos Aires, na Argentina. As passagens já podem ser adquiridas no site da companhia aérea.

Segundo o Ministério do Turismo, a operação começa em dezembro e os voos saem do Rio de Janeiro pelo Aeroporto Internacional Tom Jobim/ RIOgaleão, ligando a capital fluminense às cidades de Santiago e Buenos Aires.

O evento de lançamento das rotas aconteceu na Cidade Maravilhosa e contou com a presença de autoridades e representantes de setor de turismo brasileiro.

A rota Rio – Santiago terá cinco voos semanais (segunda, terça, quinta, sábado e domingo) e começará a operar no dia 29 de dezembro, com tarifas a partir de 512 reais e taxas incluídas. Já Buenos Aires – Rio contará com três saídas por semana (terças, quintas e sábados) e começará a operar em 6 de dezembro, com preços promocionais de 465 reais, também com as taxas inclusas.

Os novos destinos se somam ao relançamento da rota Foz do Iguaçu – Santiago iniciada em 2020.

A companhia aérea espera transportar 124 mil passageiros nos primeiros 12 meses de operação das novas rotas.

Antes da pandemia, o Brasil recebeu 2,3 milhões de turistas argentinos e chilenos, o que representa 37% dos turistas que chegaram ao Brasil em 2019.