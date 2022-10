Brasil fica no grupo F da Copa do Mundo Feminina com França e Jamaica

NOVA ZELÂNDIA — O Brasil conheceu seus primeiros adversários da Copa do Mundo feminina em sorteio realizado pela Fifa, em Auckland, na Nova Zelândia, país sede. A equipe ficou no Grupo F ao lado de França, Jamaica e a seleção que sairá do Torneio Eliminatório (China Taipei, Paraguai, Papua Nova Guiné ou Panamá).

O Mundial acontecerá entre os dias 20 de julho a 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia.

Para representar a CBF no evento, a técnica da Seleção Pia Sundhage e a gerente geral de Seleções femininas Ana Lorena Marche marcaram presença.

A estreia do Brasil no campeonato está marcada para 24 de julho, contra o adversário classificado por meio do torneio eliminatório. Depois, o time enfrenta a França, no dia 29, e joga diante da Jamaica no dia 2 de agosto.

Nesta edição de 2023, sete seleções irão ampliar a marca de presença no torneio: Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Suécia, Noruega, Nigéria e Japão.

Confira os grupos da Copa do Mundo Feminina:

Grupo A – Nova Zelândia, Noruega, Filipinas e Suíça

Grupo B – Austrália, Irlanda, Nigéria e Canadá

Grupo C – Espanha, Costa Rica, Zâmbia e Japão

Grupo D – Inglaterra, Dinamarca, China e Grupo B Play-off

Grupo E – EUA, Vietnã, Holanda e Grupo A Play-off

Grupo F – França, Jamaica, Brasil e Grupo C Play-off

Grupo G – Suécia, África do Sul, Itália e Argentina

Grupo H – Alemanha, Marrocos, Colômbia e Coreia do Sul