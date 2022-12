Brasil está fora da Copa do Catar ao perder nos pênaltis para Croácia

Na tarde desta sexta-feira (9), o Brasil enfrentou a Croácia buscando chance de avançar na Copa do Mundo, mas acabou perdendo para a equipe europeia.

Com duelo apertado, o Brasil conseguiu marcar apenas na prorrogação, com gol de Neymar e abriu o placar. A Croácia arrancou um empate com gol de Petkovic, empurrando a decisão para os pênaltis. Nas penalidades, o Brasil desperdiçou duas oportunidades e ficou de fora da competição.

Com a vitória, a Croácia passou para as semifinais e poderá enfrentar a Holanda ou Argentina, que irão disputar a outra vaga nas quartas de final.

Com a mesma escalação do time que goleou a Coreia do Sul (4 a 1) na última segunda (5), Tite levou a campo Danilo na lateral-esquerda e Éder Militão na direita.

Escalação:

Brasil: Alisson; Éder Militão, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo, Casemiro, Lucas Paquetá, Neymar, Vinicius Jr., Raphinha, Richarlison

Croácia: Dominik Livakovic, Borna Sosa, Ivan Perisic, Dejan Lovren, Mateo Kovacic, Andrej Kramaric, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mario Pasalic, Josko Gvardiol, Josip Juranovic