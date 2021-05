Brasil é anunciado sede da Copa América 2021

A Confederação Sul-Americana de Futebol, mais conhecida como Conmebol ou CSF, que é uma instituição esportiva internacional que organiza, desenvolve e controla competições de futebol, anunciou, na manhã desta segunda-feira (31), que a Copa América será realizada no Brasil.

O país tem mais de 462 mil mortes por covid-19 e ocupa o 2° lugar no mundo com mais óbitos em decorrência da doença. A entidade ainda agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao comunicar a decisão.

¡Brasil recibirá a la CONMEBOL @CopaAmerica 2021! El mejor fútbol del mundo llevará alegría y pasión a millones de sudamericanos. La CONMEBOL agradece al Presidente @jairbolsonaro y su equipo, así como a la Confederación Brasileña de Fútbol @CBF_Futebol, — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) May 31, 2021

O Brasil se torna sede da Copa América 2021 depois de a Conmebol tirar de cena os países que receberiam a competição, como Colômbia e Argentina. O Brasil foi escolhido com o argumento de possuir estádios em boas condições de uso, apesar de estarem alguns ociosos após a Copa do Mundo de 2014.

Em um primeiro momento, o Brasil não era uma opção real, por causa da disputa simultânea do Campeonato Brasileiro. Chile, Estados Unidos e até Israel surgiam como alternativas para ‘salvar’ a competição. Mas a proximidade das sedes iniciais fez com que a Confederação Sul-Americana optasse pelo país vizinho.

A Colômbia foi retirada da competição por causa das manifestações populares de rua contra o governo que já dura mais de um mês. Foi a primeira a cair fora. A Argentina foi preterida porcausa do aumento de casos de contágio do novo coronavírus no país. A AFA (Federação de Futebol da Argentina) parou o futebol no país.

FONTE: EM TEMPO

