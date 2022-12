Brasil confirma escalação com quatro atacantes

O Brasil confirmou a escalação com quatro atacantes, além de Éder Militão e Danilo improvisados novamente nas laterais, para o duelo contra a Croácia, nesta sexta-feira (9), a partir de 12h (de Brasília), no estádio Cidade da Educação, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Essa é a primeira vez que o técnico Tite repete os 11 titulares no Catar.

Sendo assim, o Brasil vai a campo com: Alisson; Éder Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Danilo; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar Jr.; Raphinha, Richarlison e Vinícius Jr.

A seleção croata também divulgou os 11 titulares, e vai a campo com: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa; Kovacic, Modric e Broz.ovic; Perisic, Pasalic e Kramaric.

Brasil e Croácia já se enfrentaram em outras duas oportunidades em Mundiais, com duas vitórias da seleção brasileira: Alemanha 2006 (1 a 0) e Brasil 2014 (3 a 1).

Mas enquanto o Brasil venceu a Coreia do Sul de goleada, a Croácia passou sufoco na disputa de pênaltis contra o Japão. A classificação croata, inclusive, veio graças à inabilidade dos batedores japoneses, que desperdiçaram três oportunidades. Há quatro anos, o time da icônica camisa quadriculada passou nas penalidades nas oitavas e nas quartas e na prorrogação semifinal.

Nesta sexta-feira, quem avançar às semifinais pega Argentina ou Holanda, que se enfrentam mais tarde, às 16h (de Brasília), no estádio Lusail.

GE