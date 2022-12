‘Brahma Fest’ encerra transmissão dos jogos do Brasil na Ponta Negra nesta sexta

Com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), a Empresa Pump Entertainment realizou nesta sexta-feira, 9/12, a quinta e última transmissão do jogo da Seleção Brasileira, o “Brahma Fest”, no anfiteatro da Ponta Negra, zona Oeste da cidade.

Marcado pela tensão, a fase eliminatória das quartas de finais contou com prorrogação e pênaltis no jogo entre Brasil e Croácia. Aproximadamente sete mil torcedores acompanharam o mata-mata acirrado até o último momento da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2022.

O diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, destacou que o apoio institucional da Prefeitura de Manaus dado aos cinco eventos realizados pela Pump Manaus na Ponta Negra, bem como aos organizadores das “Ruas da Copa”, movimentou o comércio informal e levou alegria aos mais de 90 mil torcedores que prestigiaram as transmissões.

“Como todo torcedor apaixonado por futebol, não esperávamos a eliminação do Brasil nestas quartas de finais da Copa do Mundo, uma pena. Ao menos vivemos muitos momentos de alegria e ainda conseguimos aquecer a cadeia da economia criativa”, comentou Oliveira.

O autônomo Lourival Alves, 77, afirmou que apesar da eliminação do Brasil na Copa do Mundo Catar 2022, com o grande fluxo de pessoas no complexo turístico, saiu ganhando com o impulsionamento de suas vendas.

“Graças a Deus melhorou bastante aqui para gente. Graças a Deus vendemos bem, muito bem. Em vista dos últimos anos, melhorou bastante. E o meu coco é o melhor que tem aqui: bem docinho”, comemorou Lourival.

O evento Brahma Fest contou com cinco transmissões com shows gratuitos, no anfiteatro da Ponta Negra, nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2022.

“O resultado não é o que nós, brasileiros, esperávamos. Mas num jogo é assim mesmo, uns ganham e outros perdem. Porém, mais do que saber ganhar é preciso saber perder. Quanto as transmissões aqui na Ponta Negra, foi uma experiência incrível onde levamos entretenimento com segurança e com o selo de qualidade da Pump Manaus”, enfatizou Bernard Teixeira, CEO da empresa.

Economia Criativa

A Manauscult divulgou que o grande fluxo de pessoas nos locais de transmissão dos jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo FIFA 2022 gerou uma circulação positiva de R$ 2.205.000 na economia local.

O volume financeiro foi calculado levando-se em consideração o público total presente nos locais das transmissões, estimado em mais de 90 mil pessoas, e o gasto médio de R$ 24,50 por pessoa, entre deslocamento e consumo, durante os eventos.